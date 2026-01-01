Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дос Мукасан в Алматы
Киноафиша Дос Мукасан в Алматы

Дос Мукасан в Алматы

О концерте

Легенды казахской музыки в BLA BLA BAR

21 марта в BLA BLA BAR выступит Дос-Мукасан — легендарный вокально-инструментальный ансамбль, который оставил заметный след в истории казахской музыki.

История ансамбля

Созданный в 1967 году студентами Казахского политехнического института в Алматы, Дос-Мукасан быстро завоевал популярность благодаря своему уникальному стилю и ярким выступлениям. В репертуаре ансамбля переплетены элементы народной музыки и современные музыкальные течения, что делает их концерты незабываемыми.

Концертная программа

На предстоящем выступлении зрители смогут услышать не только классические хиты ансамбля, но и новые композиции. Живое исполнение, зажигательная сценическая энергетика и неподражаемый стиль сделают этот вечер особенным.

Почему стоит посетить

Выступление Дос-Мукасан — это возможность не только насладиться музыкой, но и прикоснуться к культуре Казахстана. Ансамбль известен тем, что превращает каждое выступление в настоящее событие, объединяя людей разных поколений.

Не пропустите шанс увидеть живую легенду казахской музыки в непринужденной атмосфере BLA BLA BAR!

Купить билет на концерт Дос Мукасан в Алматы

Помощь с билетами
В других городах
Март
21 марта суббота
20:00
Bla Bla Bar Almaty г. Алматы, ул. Сатпаева 1А
от 10000 ₽

В ближайшие дни

«Гүл сыйлайық - Анаға» Алматы қаласында
Эстрада
«Гүл сыйлайық - Анаға» Алматы қаласында
26 февраля в 19:30 Дворец Республики
Билеты
Ne Prosto Orchestra - Наруто и Аватар
Живая музыка Кавер
Ne Prosto Orchestra - Наруто и Аватар
16 марта в 19:30 Дворец Республики
Билеты
Акустический концерт «Легенды русского рока»
Акустика Живая музыка
Акустический концерт «Легенды русского рока»
27 февраля в 20:00 Творческое пространство «Неквартира»
от 10000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше