Дос Мукасан в Алматы

Легенды казахской музыки в BLA BLA BAR

21 марта в BLA BLA BAR выступит Дос-Мукасан — легендарный вокально-инструментальный ансамбль, который оставил заметный след в истории казахской музыki.

История ансамбля

Созданный в 1967 году студентами Казахского политехнического института в Алматы, Дос-Мукасан быстро завоевал популярность благодаря своему уникальному стилю и ярким выступлениям. В репертуаре ансамбля переплетены элементы народной музыки и современные музыкальные течения, что делает их концерты незабываемыми.

Концертная программа

На предстоящем выступлении зрители смогут услышать не только классические хиты ансамбля, но и новые композиции. Живое исполнение, зажигательная сценическая энергетика и неподражаемый стиль сделают этот вечер особенным.

Почему стоит посетить

Выступление Дос-Мукасан — это возможность не только насладиться музыкой, но и прикоснуться к культуре Казахстана. Ансамбль известен тем, что превращает каждое выступление в настоящее событие, объединяя людей разных поколений.

Не пропустите шанс увидеть живую легенду казахской музыки в непринужденной атмосфере BLA BLA BAR!