Дорожная карта: Искромётная комедия о будущем

Спектакль «Дорожная карта» – это искромётная комедия, которая поднимает актуальные вопросы о будущем человечества. Мы живём в эпоху стремительных технологических изменений, когда искусственный интеллект активно внедряется в повседневную жизнь.

Что произойдет, если роботизированные системы выйдут из-под контроля? В центре сюжета – люди, пытающиеся сохранить свою значимость в условиях нарастающего технологического обновления. Искусственный интеллект предлагает решения быстрее, чем способен осмыслить человек, а хаос перемен может быть как смешным, так и драматичным.

Тема власти и ответственности

На фоне этих конфликтов возникает сила, которая неподвластна цифровым вычислениям. Она олицетворяет природу, интуицию и архаическое знание, становясь неожиданным противником науки и техники. Спектакль напоминает, что не всё в мире можно просчитать и подчинить регламенту.

Провокационные вопросы

С юмором и иронией «Дорожная карта» исследует вопросы власти и ответственности, ставя перед зрителем ключевой вопрос: можно ли доверить управление жизнью машине? И что делать, если в критический момент «ручной режим» оказывается единственным выходом?

Команда спектакля

Спектакль поставлен заслуженным деятелем искусств Республики Карелия Сеппо Кантерво. Художник-постановщик – лауреат государственной премии РК Ирина Пронина, а музыкальное сопровождение обеспечивает интеллектуальный прибор 13-32 МХ.