Спектакль-концерт «Дорогой длинною…»

Погрузитесь в мир музыки и поэзии с уникальным спектаклем-концертом «Дорогой длинною…», основанным на воспоминаниях Александра Вертинского. Этот проект привлекает внимание зрителей своей искренностью, музыкальностью и достоверным исполнением.

Игорь Ламба: талант в одном лице

Автор и исполнитель спектакля, Игорь Ламба, является обладателем гран-при Международного фестиваля «Звезды Альбиона» в Лондоне. Его «синтетический» подход к актерскому мастерству делает его редким творцом: он не только драматический актер, но и певец, гитарист, мим, клоун и специалист по сценическому движению. Игорь Ламба представит зрителям неповторимое исполнение, способное тронуть сердца многих.

Уникальное пространство для творчества

Спектакль пройдет в камерном театре особняка А.П. Брюллова, где вы сможете пройтись по залам и насладиться выставками картин. Зрители расположатся за столиками, что создаст атмосферу уюта и дружелюбия. Также вы можете заказать изысканные блюда из меню авторской кухни и выбрать напитки из барной карты.

Организационные моменты

Исполнитель спектакля: Игорь Ламба (лауреат международных фестивалей). Режиссёр и автор сценария: Игорь Ламба. Руководитель постановки: Людмила Мартынова.

Важно! После начала мероприятия опоздавшие зрители будут размещены в зале в свободном порядке.

Это выдающееся событие не оставит равнодушным ни одного зрителя. Приходите и насладитесь искусством, которое станет для вас незабываемым опытом!