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Дорогой Бог!
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Спектакль Дорогой Бог!

12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Моноспектакль по произведению Эрика Шмидта

«Дорогой Бог!» — это моноспектакль, основанный на произведении Эрика Шмидта «Оскар и Розовая дама». Это невероятно трогательная и глубокая история о жизни, смерти, любви и вере. Полина Руновская исполняет роль Бабушки Розы — сестры милосердия, которая приходит на помощь 12-летнему Оскару, столкнувшемуся с тяжелым диагнозом.

Сюжет:

Оскар — 12-летний мальчик, который проводит свои дни в больнице, среди таких же, как он, детей и сиделок в белых халатах. Его родители навещают его только по выходным, оставляя его в одиночестве. Однажды он узнает, что ему осталось жить всего неделю. Никто из взрослых не готов говорить с ним о смерти, пока на помощь не приходит Бабушка Роза. Эта женщина, сестра милосердия, научит Оскара, как научиться прощать, как понять и принять смерть, как найти спасение в любви и вере.

Почему стоит посмотреть:

  • Тема жизни и смерти: Спектакль затрагивает вопросы, которые все чаще становятся важными для каждого человека: о смысле жизни, о том, что происходит после смерти, о любви и прощении.
  • Глубокая эмоциональная нагрузка: Моноспектакль, несмотря на свою простоту, наполнен множеством чувств и переживаний, которые затрагивают самого зрителя.
  • Исполнение Полины Руновской: Актриса находит невероятно тонкий и трогательный подход к роли Бабушки Розы, создавая образ, который излучает свет, теплоту и мудрость.
  • Мощный посыл о вере и спасении: Это спектакль, который оставляет зрителя с мыслями о жизни, любви, и важности искренних отношений.

Особенности постановки:

  • Интимность и простота: Моноспектакль передает атмосферу одиночества и поиска внутреннего спасения через душевную искренность и наивность героя.
  • Мудрость и человечность: Спектакль погружает в вопросы, которые касаются каждого, но в то же время оставляет пространство для личных размышлений и переживаний.

Для кого:

  • Для тех, кто ищет глубокую историю о жизни и смерти.
  • Для зрителей, которые хотят пережить искренний и трогательный спектакль о любви, вере и прощении.
  • Для тех, кто ценит моноспектакли, в которых каждое слово и жест наполнены смыслом.

«Дорогой Бог!» — это больше чем просто спектакль. Это личная встреча с важными вопросами жизни, смерти и смысла нашего существования, которая останется с вами надолго.

В ролях
Полина Руновская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 107/6
19:00 от 1000 ₽

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