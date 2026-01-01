Спектакль Дорогая Памела

Комедия «Дорогая Памела» в городе Алматы

Даже самые циничные люди могут попасться в сети человеческой доброты. «Дорогая Памела» — это ироничная и трогательная история о любви к жизни, неожиданных поворотах судьбы и о том, как добро меняет людей.

В центре истории — пожилая Памела, живущая в старом доме на окраине большого города. Её уединённая жизнь нарушается тремя неудачливыми авантюристами, задумавшими лёгкую аферу. Но они не учли одного: с Памелой так просто не бывает.

Этот спектакль станет находкой для тех, кто ценит искренность, уют и хороший юмор.

Действующие лица и исполнители: