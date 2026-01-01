Оповещения от Киноафиши
Дорогая Памела
Киноафиша Дорогая Памела

Спектакль Дорогая Памела

Гастроли в Алматы
Продолжительность 2 часа 30мин

О спектакле

Комедия «Дорогая Памела» в городе Алматы

Даже самые циничные люди могут попасться в сети человеческой доброты. «Дорогая Памела» — это ироничная и трогательная история о любви к жизни, неожиданных поворотах судьбы и о том, как добро меняет людей.

В центре истории — пожилая Памела, живущая в старом доме на окраине большого города. Её уединённая жизнь нарушается тремя неудачливыми авантюристами, задумавшими лёгкую аферу. Но они не учли одного: с Памелой так просто не бывает.

Этот спектакль станет находкой для тех, кто ценит искренность, уют и хороший юмор.

Действующие лица и исполнители:

  • Памела Кронки — Виктория Пятова
  • Сол Бозо — Владимир Венгер, Валихан Кинжибаев
  • Брэд Винер — Станислав Бахмутов
  • Глория Гулок — Елизавета Пятова-Иова
  • Джо Янки — Артем Москаленко
  • Врач — Дмитрий Ткаченко

Купить билет на спектакль Дорогая Памела

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
25 апреля суббота
19:00
Государственный кукольный театр г. Алматы, ул. Пушкина 63
от 2500 ₽

