Дорогая Памела
Киноафиша Дорогая Памела

Спектакль Дорогая Памела

Постановка
Театр на Васильевском 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Дорогая Памела» в Театре на Васильевском

В театре на Васильевском стартует увлекательный спектакль «Дорогая Памела», который погружает зрителей в мир мошенничества и манипуляций. Главные герои — ловкие аферисты, которые, казалось бы, знают, как обмануть даже самых бдительных.

Сюжет и интрига

Мошенники умеют быть заботливыми и внимательными, если рассчитывают обогатиться за счет вашей доверчивости. Главная задумка — застраховать жизнь жертвы и спровоцировать несчастный случай. Однако, как это часто бывает в жизни, что-то пошло не так, и теперь им самим предстоит расшифровывать послания судьбы.

Погрузитесь в мир интриг и неожиданных поворотов сюжета, став свидетелем захватывающего театрального действия. Ждем вас!

Режиссер
Альгирдас Латенас
В ролях
Наталья Онищенко
Сергей Шарангович
Анатолий Лагутенков
Ольга Давыдова-Роик
Юрий Шеланков

Фотографии

