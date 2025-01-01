Меню
Дорогая Памела, или Счастливого Рождества
Дорогая Памела, или Счастливого Рождества

Спектакль Дорогая Памела, или Счастливого Рождества

0+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О спектакле

Новая сценическая редакция знаменитой истории Дж. Патрика

Знаменитая история Дж. Патрика в превосходном переводе Григория Горина уже не раз удивляла зрителей на сценах ведущих московских театров. Новая сценическая редакция, представленная в декабре 2008 года, вновь привлекает внимание любителей театра.

Сюжет разворачивается в запущенном, обветшалом доме миссис Кронки. Трое аферистов, волей случая оказавшиеся в этом странном месте, даже не догадываются, какое воздействие окажет этот «живой» дом и его необыкновенная обитательница на их непростую жизнь.

Столкновение с добротой

Задумав коварную аферу современности — застраховать чудаковатую женщину и организовать несчастный случай, три мошенника стараются проникнуть в дом и завоевать доверие хозяйки. Однако их планы сталкиваются с неожиданными изменениями.

Согретые теплом и участием, они начинают меняться самым чудесным образом. Любовь, доброта, человеческое достоинство и благородство, казалось бы, эфемерные ценности, оказываются гораздо более значимыми, чем материальные блага.

Наследие Дж. Патрика

Эта история напоминает рождественскую сказку, дарящую надежду и веру в лучшее, и продолжает оставаться актуальной для зрителей всех возрастов. Не пропустите уникальную возможность увидеть эту захватывающую постановку и погрузиться в мир, где доброта способна творить чудеса.

Режиссер
Александр Гордиенко
В ролях
Ольга Будина
Александр Тютин
Иван Стебунов
Андрей Грачев
Анна Стурова

Купить билет на спектакль Дорогая Памела, или Счастливого Рождества

В других городах
Декабрь
15 декабря понедельник
19:00
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
от 2000 ₽
27 декабря суббота
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 1500 ₽

Фотографии

Дорогая Памела, или Счастливого Рождества Дорогая Памела, или Счастливого Рождества

