Спектакль Дорогая Памела, или Счастливого Рождества

Новая сценическая редакция знаменитой истории Дж. Патрика

Знаменитая история Дж. Патрика в превосходном переводе Григория Горина уже не раз удивляла зрителей на сценах ведущих московских театров. Новая сценическая редакция, представленная в декабре 2008 года, вновь привлекает внимание любителей театра.

Сюжет разворачивается в запущенном, обветшалом доме миссис Кронки. Трое аферистов, волей случая оказавшиеся в этом странном месте, даже не догадываются, какое воздействие окажет этот «живой» дом и его необыкновенная обитательница на их непростую жизнь.

Столкновение с добротой

Задумав коварную аферу современности — застраховать чудаковатую женщину и организовать несчастный случай, три мошенника стараются проникнуть в дом и завоевать доверие хозяйки. Однако их планы сталкиваются с неожиданными изменениями.

Согретые теплом и участием, они начинают меняться самым чудесным образом. Любовь, доброта, человеческое достоинство и благородство, казалось бы, эфемерные ценности, оказываются гораздо более значимыми, чем материальные блага.

Наследие Дж. Патрика

Эта история напоминает рождественскую сказку, дарящую надежду и веру в лучшее, и продолжает оставаться актуальной для зрителей всех возрастов. Не пропустите уникальную возможность увидеть эту захватывающую постановку и погрузиться в мир, где доброта способна творить чудеса.