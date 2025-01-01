Спектакль Дорогая Елена Сергеевна

Премьера спектакля «Дорогая Елена Сергеевна» в ТЮЗе

Театр юного зрителя (ТЮЗ) представляет новую постановку «Дорогая Елена Сергеевна», которая стала режиссерским дебютом артиста Александра Иванова. Эта работа продолжает традицию театра, зародившуюся еще во времена З.Я. Корогодского, когда актеры создавали собственные этюды на основе произведений, близких им.

Актуальность тем спектакля

Спектакль затрагивает важные жизненные ценности и конфликт поколений. Пьеса, написанная в 1989 году, остается актуальной и сегодня. Как и современные школьники, советские подростки использовали разные хитрости, чтобы сдать экзамены, а их родители стремились сделать все возможное, чтобы их дети поступили в престижные учебные заведения. Социальное неравенство среди учеников одного класса всегда было частью школьной жизни, и в «Дорогой Елене Сергеевне» режиссер поднимает вопросы совести, морали и ответственности за свои действия.

Глубина сюжета

Сюжет спектакля заставляет зрителя задуматься: что важнее – школьный экзамен или экзамен перед жизнью? Как далеко может зайти человек ради достижения своей цели? Режиссер Александра Иванова делится своими размышлениями: «Я всегда вспоминаю слова моего Мастера. Когда он сам учился, к нему подошел пожилой интеллигентный человек и сказал: «Ребята, вам будет очень сложно жить, потому что на вашем веку уже не осталось людей, перед которыми было бы стыдно». Елена Сергеевна – одна из тех людей, перед которыми должно быть стыдно».

Информация о спектакле

Продолжительность спектакля составляет 2 часа 20 минут, и он адресован молодёжи в возрасте 16+. Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную историю на сцене ТЮЗа.