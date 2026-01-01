Оповещения от Киноафиши
Дорогая Елена Сергеевна
Киноафиша Дорогая Елена Сергеевна

Спектакль Дорогая Елена Сергеевна

Постановка
Ростовский молодежный театр 16+
Режиссер Оксана Зиброва
Возраст 16+

О спектакле

Тайны на уроке математики. Спектакль Ростовского Молодежного театра

Спектакль «Елена Сергеевна» повествует о учениках десятых классов, пришедших поздравить своего учителя математики с днем рождения. Однако все оказывается не так просто.

Изначально праздник кажется обычной вечеринкой, но вскоре выясняется, что настоящая цель студентов — это не поздравления, а поиски ключа от сейфа с контрольными работами. Беспечная атмосфера меняется на фоне нарастающей напряженности, и зрители становятся свидетелями захватывающей схватки добра и зла.

Наблюдая за хитроумными маневрами главных героев, зрители следят за каждым поворотом сюжета, затаив дыхание. Как развиваются события дальше? Смогут ли ученики достичь своей цели? Приходите и узнайте!

Не пропустите уникальную возможность стать частью этой увлекательной истории, которая не только развеселит, но и заставит задуматься о честности и истинных мотивах.

Апрель
2 апреля четверг
19:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 1350 ₽

Фотографии

Дорогая Елена Сергеевна Дорогая Елена Сергеевна Дорогая Елена Сергеевна Дорогая Елена Сергеевна

