Спектакль Дорогая Елена Сергеевна

«Красный факел» представляет премьеру спектакля «Дорогая Елена Сергеевна»

Театр «Красный факел» готовит новую премьеру на Малой сцене. Зрителей ждет захватывающая встреча с режиссером Романом Габриа, который прославился своей интерпретацией «Собачьего сердца». Теперь его внимание привлекла пьеса Людмилы Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна».

Ностальгия по советскому времени

Эта пьеса стала основой для известного фильма Эльдара Рязанова, вышедшего в 1988 году. Лента рассказывает о подростках, которые затеяли циничную игру со своей учительницей. В новой постановке Габриа акцентирует внимание на психологических аспектах, детально исследуя человеческие поступки и реакции.

Зритель как свидетель

Режиссер отмечает: «Зритель окажется в роли свидетеля некоего “реалити”, разворачивающегося на его глазах». Это обещает сделать спектакль еще более интерактивным и вовлекающим, позволяя аудитории почувствовать себя частью происходящего.

Не упустите возможность

Не упустите шанс увидеть эту уникальную интерпретацию классической пьесы. Премьера состоится в ближайшие дни, и мы уверены, что она оставит незабываемые впечатления.