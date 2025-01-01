Спектакль Дорогая Елена Сергеевна

Театр «Красный факел» готовит новую премьеру на Малой сцене. Зрителей ждет захватывающая встреча с режиссером Романом Габриа, который прославился своей интерпретацией «Собачьего сердца». Теперь его внимание привлекла пьеса Людмилы Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна».
Эта пьеса стала основой для известного фильма Эльдара Рязанова, вышедшего в 1988 году. Лента рассказывает о подростках, которые затеяли циничную игру со своей учительницей. В новой постановке Габриа акцентирует внимание на психологических аспектах, детально исследуя человеческие поступки и реакции.
Режиссер отмечает: «Зритель окажется в роли свидетеля некоего “реалити”, разворачивающегося на его глазах». Это обещает сделать спектакль еще более интерактивным и вовлекающим, позволяя аудитории почувствовать себя частью происходящего.
Не упустите шанс увидеть эту уникальную интерпретацию классической пьесы. Премьера состоится в ближайшие дни, и мы уверены, что она оставит незабываемые впечатления.