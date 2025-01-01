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Дорогая Елена Сергеевна
Киноафиша Дорогая Елена Сергеевна

Спектакль Дорогая Елена Сергеевна

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Конфликт поколений в спектакле «Дорогая Елена Сергеевна» на сцене Омского дома актера

В центре сюжета спектакля «Дорогая Елена Сергеевна» — неожиданное поздравление от учеников выпускного класса своей учительницы. Они приходят с букетом и подарком, но не из искренних побуждений. Главная цель учеников — подменить плохо написанные экзаменационные работы.

Конфликт поколений

Каждый из учеников готов оправдать свои действия, испытывая при этом угрызения совести. Спектакль затрагивает важные вопросы: на что готовы пойти герои ради достижения своих целей? Что такое подлость? И кому сегодня нужно благородство?

О чем спектакль?

Режиссер Владимир Вобликов поднимает «извечную проблему отцов и детей», показывая конфликт поколений. «Наша история о том, что всему есть грань, переступив которую, ты теряешь право на оправдания», — утверждает он.

Награды и актерский состав

Спектакль стал лауреатом V Всероссийского фестиваля «Сотоварищи-2022», получив награды в номинациях «Лучший актёрский ансамбль» и «Приз зрительских симпатий». В постановке задействованы талантливые актеры: Лариса Яковлева, Кирилл Лазарь, Григорий Волокитин, Данил Супрун и Вероника Супрун.

Не пропустите эту захватывающую историю о выборе, ценностях и морали, которая заставит задуматься о границах, которые мы готовы пересекать!

Режиссер
Владимир Вобликов
В ролях
Лариса Яковлева
Кирилл Лазарь
Григорий Волокитин
Данил Супрун
Вероника Супрун

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 10 сентября
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
18:30 от 400 ₽
Омск, 30 октября
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
18:30 от 400 ₽

Фотографии

Дорогая Елена Сергеевна Дорогая Елена Сергеевна Дорогая Елена Сергеевна Дорогая Елена Сергеевна Дорогая Елена Сергеевна

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