Дорогами предков / Органный концерт

О концерте

Органный концерт «Дорогами предков» в Театре Г. Камала

В Театре Г. Камала пройдет органный концерт «Дорогами предков». Это событие порадует любителей органной музыки и тех, кто ценит культурное наследие. Программа концерта включает произведения, отражающие богатую палитру традиций и ритуалов различных народов.

Органная музыка обладает уникальной способностью передавать эмоции и атмосферу, а в данном концерте она станет связующим звеном между прошлым и настоящим. Зрители смогут оценить мощь и глубину звука самого большого музыкального инструмента.

Не упустите возможность стать частью этого замечательного события и насладиться музыкой, которая придаст дополнительный смысл и контекст культурному наследию!

Март
Апрель
4 марта среда
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 1500 ₽
15 апреля среда
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 1500 ₽

