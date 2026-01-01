Музыкальная драма «Дорога» в театре РОСТА

ГБУК МТЮЗ, подразделение «Театр РОСТА» в Царицыно, представляет музыкальную драму «Дорога» авторов Игоря Сивака, Ольги Старушко и Павла Кухмирова в постановке Екатерины Симоновой. Этот спектакль адресован тем, кто ищет глубокие размышления о судьбе страны и личности.

«Дорога» — это не только железнодорожный маршрут из Севастополя в Москву, это яркая метафора судьбы России в эпоху перемен. В этом спектакле размываются границы между прошлым и настоящим, личным и историческим, жизнью и смертью.

Основное внимание в «Дороге» уделяется актуальной теме выбора и его последствий. Спектакль подчеркивает, что патриотизм — это не декларации, а ежедневный труд и осознанные решения. Как утверждают авторы, «Дорога — это путь, который связывает наше прошлое, настоящее и будущее, доказывая, что подвиг не имеет срока давности».