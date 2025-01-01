Меню
Дорога в Вифлеем. Новогодняя Ёлка-концерт в Храме
Билеты от 1500₽
Дорога в Вифлеем. Новогодняя Ёлка-концерт в Храме

Спектакль Дорога в Вифлеем. Новогодняя Ёлка-концерт в Храме

0+
0+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Новогодняя ёлка для всей семьи в Храме Святителя Николая

В этом праздничном сезоне Большой Детский Хор им. В.С. Попова представляет премьеру театрализованного музыкального Рождественского концерта «Дорога в Вифлеем». Под руководством Заслуженного Артиста России Анатолия Кислякова и при участии певчего Праздничного мужского хора Данилова монастыря Игоря Краснощёкова, этот концерт станет настоящим событием для детей и их родителей.

Сюжет и исполнение

Концерт предлагает добрый и увлекательный сюжет Рождественской сказки, рассказанный драматическими артистами в игровой форме. Это поможет детям разобраться, что такое праздник Рождества, как он появился, и как его отмечать. Великолепные песнопения, рождественские и новогодние композиции, а также знакомые детские песни в исполнении более пятидесяти юных артистов и солистов создадут атмосферу волшебства. Концерт пройдет в сопровождении фортепиано, за инструментом будет лауреат Международных конкурсов Алексей Нестеренко, главный концертмейстер Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Особенности концерта

«Дорога в Вифлеем» — это единственная в Москве ёлка-концерт для всей семьи, проходящая в уникальном и торжественном интерьере действующего православного храма. Это идеальная возможность узнать и понять историю Рождества Христова вместе с близкими. Возьмите за руку ребенка, друзей и родных, и приходите на этот незабываемый концерт!

Продолжительность концерта

Продолжительность — 1 час 15 минут.

Купить билет на спектакль Дорога в Вифлеем. Новогодняя Ёлка-концерт в Храме

Декабрь
Январь
27 декабря суббота
14:00
Храм святителя Николая на Трех Горах Москва, Нововаганьковский пер., 9, стр. 1
от 1500 ₽
30 декабря вторник
14:00
Храм святителя Николая на Трех Горах Москва, Нововаганьковский пер., 9, стр. 1
от 1500 ₽
4 января воскресенье
13:00
Храм святителя Николая на Трех Горах Москва, Нововаганьковский пер., 9, стр. 1
от 1500 ₽

