Спектакль Дорога в Вифлеем. Новогодняя Ёлка-концерт в Храме

Новогодняя ёлка для всей семьи в Храме Святителя Николая

В этом праздничном сезоне Большой Детский Хор им. В.С. Попова представляет премьеру театрализованного музыкального Рождественского концерта «Дорога в Вифлеем». Под руководством Заслуженного Артиста России Анатолия Кислякова и при участии певчего Праздничного мужского хора Данилова монастыря Игоря Краснощёкова, этот концерт станет настоящим событием для детей и их родителей.

Сюжет и исполнение

Концерт предлагает добрый и увлекательный сюжет Рождественской сказки, рассказанный драматическими артистами в игровой форме. Это поможет детям разобраться, что такое праздник Рождества, как он появился, и как его отмечать. Великолепные песнопения, рождественские и новогодние композиции, а также знакомые детские песни в исполнении более пятидесяти юных артистов и солистов создадут атмосферу волшебства. Концерт пройдет в сопровождении фортепиано, за инструментом будет лауреат Международных конкурсов Алексей Нестеренко, главный концертмейстер Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Особенности концерта

«Дорога в Вифлеем» — это единственная в Москве ёлка-концерт для всей семьи, проходящая в уникальном и торжественном интерьере действующего православного храма. Это идеальная возможность узнать и понять историю Рождества Христова вместе с близкими. Возьмите за руку ребенка, друзей и родных, и приходите на этот незабываемый концерт!

Продолжительность концерта

Продолжительность — 1 час 15 минут.