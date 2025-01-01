Меню
Киноафиша Дорога в небо

Спектакль Дорога в небо

Постановка
Театр на набережной. Родная сцена 12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Документальная мистерия Януша Корчака о Доме сирот 

Студия при Театре «На набережной» представляет документальную мистерию, посвящённую трагической истории Дома сирот Януша Корчака.

История мужества и самоотверженности

Спектакль «Дорога в небо» создан на основе реальных дневников, документов и воспоминаний. В центре внимания — последние дни Дома сирот перед депортацией в августе 1942 года. В то время дети и сотрудники, вдохновлённые коллегой Корчака Эстер Виногронувней, поставили спектакль «Почта» Рабиндраната Тагора — последний акт творчества перед неизбежным концом.

Корчак и его выбор

Януш Корчак, отказавшись от всех предложений спасения, прошёл «дорогу в небо» — Himmelfahrtstrasse — вместе со своими воспитанниками. Этот поступок вызывает горький вопрос: «Зачем?» Ответ, возможно, скрыт в глубине мистерии, разворачивающейся перед зрителем.

Память сквозь искусство

Постановка соединяет документальную точность с философскими размышлениями о человечности, выборе и бессмертии духа.

Режиссер
Федор Сухов
Федор Сухов
В ролях
Роман Голубев
Николай Мартышин
Виктор Курпяков
Беата Турецкая
Александр Тышкевич

