Документальная мистерия Януша Корчака о Доме сирот

Студия при Театре «На набережной» представляет документальную мистерию, посвящённую трагической истории Дома сирот Януша Корчака.

История мужества и самоотверженности

Спектакль «Дорога в небо» создан на основе реальных дневников, документов и воспоминаний. В центре внимания — последние дни Дома сирот перед депортацией в августе 1942 года. В то время дети и сотрудники, вдохновлённые коллегой Корчака Эстер Виногронувней, поставили спектакль «Почта» Рабиндраната Тагора — последний акт творчества перед неизбежным концом.

Корчак и его выбор

Януш Корчак, отказавшись от всех предложений спасения, прошёл «дорогу в небо» — Himmelfahrtstrasse — вместе со своими воспитанниками. Этот поступок вызывает горький вопрос: «Зачем?» Ответ, возможно, скрыт в глубине мистерии, разворачивающейся перед зрителем.

Память сквозь искусство

Постановка соединяет документальную точность с философскими размышлениями о человечности, выборе и бессмертии духа.