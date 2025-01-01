Меню
Дорога в небо
Киноафиша Дорога в небо

Спектакль Дорога в небо

Постановка
Театр на набережной. Родная сцена 12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Документальная мистерия Януша Корчака о Доме сирот

Спектакль «Дорога в небо» создан на основе дневников, документальных и литературных материалов и посвящен последним дням Дома сирот накануне депортации в Варшавское гетто в августе 1942 года. Также он опирается на спектакль «Почта» Рабиндраната Тагора, поставленный с детьми Эстер Виногронувней, коллеги Януша Корчака.

Последний путь Дома Сирот

Спектакль был сыгран, а после — Himmelfahrtstrasse, что в переводе означает «дорога в небо», так назывался путь от перрона до газовых камер лагеря смерти Треблинка II. Януш Корчак, будучи личностью, известной во всей Европе, отказался от ряда подготовленных для него побегов и разделил этот путь с детьми.

Вечный вопрос

«Но зачем?» — до сих пор звучит вопрос современного журналиста, который продолжает искать ответ на этот поступок великого педагога и врача, сделавшего выбор в пользу своих воспитанников до самого конца.

Режиссер
Федор Сухов
В ролях
Эдуард Евдокимов
Наталья Мочалина
Виктор Курпяков

5 октября
Театр на набережной. Родная сцена Москва, Фрунзенская наб., 48
18:00 от 600 ₽

