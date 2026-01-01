Оповещения от Киноафиши
Дорога в Мытищи
Киноафиша Дорога в Мытищи

Спектакль Дорога в Мытищи

18+
Возраст 18+

О спектакле

Дорога в Мытищи: Спектакль о самом себе

Человек средних лет оказывается на Ленинградском вокзале в Москве. Он потерян и не понимает, как попал сюда, но чувствует, что ему нужно поехать в Мытищи. В этом необычном спектакле он встречает ... самого себя, но на 15 лет моложе.

Необычный формат

«Дорога в Мытищи» — уникальный спектакль, который представляет собой разговор о времени, любви и кризисе самоидентификации. Это связано с личными переживаниями каждого из нас и позволяет задуматься о важных вопросах жизни.

Команда и актеры

Спектакль создан небольшой, но талантливой командой. Режиссером выступила Таня Вайнштейн, а в главных ролях зрители увидят:

  • Саша 1 — Александр Громыко
  • Саша 2 — Александр Ерахтин
  • Ашот — Полина Якушева

Что ждёт зрителя?

Зрителей ожидает интригующая история, насыщенная эмоциональным содержанием и глубокими размышлениями. Спектакль приглашает на размышления о том, что значит быть собой в разные моменты жизни.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который может побудить вас взглянуть на свою собственную жизнь новыми глазами!

Режиссер
Таня Вайнштейн
В ролях
Александр Громыко
Александр Ерахтин
Полина Якушева
