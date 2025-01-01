Философский спектакль «Дорога в Мытищи»

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Дорога в Мытищи», в котором удивительным образом переплетаются темы времени, любви и самоидентификации. История разворачивается в ночное время на Ленинградском вокзале в Москве, где человек средних лет оказывается в полном замешательстве. Он не понимает, как сюда попал, но внутренне ощущает, что ему необходимо срочно отправиться в Мытищи.

В Мытищах, в ночном караоке-баре «У Ашота», наш герой встречает самого себя — но на 15 лет моложе. Эта странная встреча становится толчком к глубоким размышлениям о жизни и ее смыслах.

ктерский состав

Саша 1 — Александр Громыко

Саша 2 — Александр Ерахтин

Ашот — Полина Якушева

О спектакле

«Дорога в Мытищи» — это не просто спектакль, а настоящий спектакль-трип, собранный небольшой, но талантливой командой: Сашами Громыко и Ерахтиным, а также режиссером Таней Вайнштейн. В этом формате сочетаются стендап, рэп, танцы и монологи, а также много пива — даже на сцене. Это верное отражение нашего времени и всех вопросов, которые оно поднимает.

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который заставит задуматься и посмеяться одновременно. Он точно найдет отклик в сердцах зрителей.