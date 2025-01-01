Меню
Дорога в Мытищи
Киноафиша Дорога в Мытищи

Спектакль Дорога в Мытищи

18+
Режиссер Таня Вайнштейн
Продолжительность 1 час
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Философский спектакль «Дорога в Мытищи»

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Дорога в Мытищи», в котором удивительным образом переплетаются темы времени, любви и самоидентификации. История разворачивается в ночное время на Ленинградском вокзале в Москве, где человек средних лет оказывается в полном замешательстве. Он не понимает, как сюда попал, но внутренне ощущает, что ему необходимо срочно отправиться в Мытищи.

В Мытищах, в ночном караоке-баре «У Ашота», наш герой встречает самого себя — но на 15 лет моложе. Эта странная встреча становится толчком к глубоким размышлениям о жизни и ее смыслах.

ктерский состав

  • Саша 1 — Александр Громыко
  • Саша 2 — Александр Ерахтин
  • Ашот — Полина Якушева

О спектакле

«Дорога в Мытищи» — это не просто спектакль, а настоящий спектакль-трип, собранный небольшой, но талантливой командой: Сашами Громыко и Ерахтиным, а также режиссером Таней Вайнштейн. В этом формате сочетаются стендап, рэп, танцы и монологи, а также много пива — даже на сцене. Это верное отражение нашего времени и всех вопросов, которые оно поднимает.

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который заставит задуматься и посмеяться одновременно. Он точно найдет отклик в сердцах зрителей.

Октябрь
13 октября понедельник
20:00
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
от 500 ₽

