Спектакль Дорога Пипзама

Спектакль о красоте момента и жизни без горизонтов

Приглашаем вас на захватывающий спектакль, основанный на новеллах «Дорога на кладбище» и «Разочарование». Главный герой, Лобгот Пипзам, представляет собой маленького несчастливого человека, который, несмотря на личные горести и полное разочарование в жизни, находит силы шутить и иронизировать над собой и окружающим миром.

Погружение в мир философии и музыки

Лобгот о себе говорит: «Мое любимое занятие — смотреть ночью на звездное небо, ибо разве это не лучший способ отвести взгляд от земли и жизни?» Вместе с ним зрители смогут поразмышлять над вечными философскими вопросами бытия, сохраняя улыбку на лице.

Финал истории обещает быть неожиданным и волшебным! Монологи героя, его рассказы о жизни, дополнены музыкальными произведениями Баха, Бетховена, Иоганна Штрауса и даже Фредди Меркьюри, которые звучат a cappella в блистательном исполнении ведущих актрис театра. Это делает постановку многослойной и динамичной.

Не упустите возможность!

Спектакль длится всего лишь час двадцать, как говорит сам Лобгот Пипзам, так что скучать не придется! Не пропустите возможность погрузиться в мир красоты, музыки и философии.