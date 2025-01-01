Меню
Дорога Пипзама
Киноафиша Дорога Пипзама

Спектакль Дорога Пипзама

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Спектакль о красоте момента и жизни без горизонтов

Приглашаем вас на захватывающий спектакль, основанный на новеллах «Дорога на кладбище» и «Разочарование». Главный герой, Лобгот Пипзам, представляет собой маленького несчастливого человека, который, несмотря на личные горести и полное разочарование в жизни, находит силы шутить и иронизировать над собой и окружающим миром.

Погружение в мир философии и музыки

Лобгот о себе говорит: «Мое любимое занятие — смотреть ночью на звездное небо, ибо разве это не лучший способ отвести взгляд от земли и жизни?» Вместе с ним зрители смогут поразмышлять над вечными философскими вопросами бытия, сохраняя улыбку на лице.

Финал истории обещает быть неожиданным и волшебным! Монологи героя, его рассказы о жизни, дополнены музыкальными произведениями Баха, Бетховена, Иоганна Штрауса и даже Фредди Меркьюри, которые звучат a cappella в блистательном исполнении ведущих актрис театра. Это делает постановку многослойной и динамичной.

Не упустите возможность!

Спектакль длится всего лишь час двадцать, как говорит сам Лобгот Пипзам, так что скучать не придется! Не пропустите возможность погрузиться в мир красоты, музыки и философии.

Режиссер
Гульназ Балпеисова
В ролях
Максим Севриновский
Купить билет на спектакль

Расписание

18 октября
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Дорога Пипзама Дорога Пипзама Дорога Пипзама Дорога Пипзама

