Спектакль Дорога Пипзама

Дорога Пипзама. Моноспектакль по новеллам Томаса Манна

Лобгот Пипзам — ироничный герой произведений великого Томаса Манна. В этом спектакле он поделится с вами своими размышлениями о жизни, добавив щепотку юмора и философии. Сам о себе он говорит: «Мое любимое занятие — смотреть ночью на звездное небо, ибо разве это не лучший способ отвести взгляд от земли и жизни?»

Музыка в исполнении лучших актрис

Спектакль будет сопровождаться удивительной музыкой: произведения Баха, Бетховена, Иоганна Штрауса и даже Фредди Меркьюри звучат a cappella в блестящем исполнении ведущих актрис театра — Е. Веремеенко, А. Комовой, Е. Куровой и А. Парфеновой. Всего час и пять минут — скучать не придется!

О писателе и его творчестве

Томас Манн (1875 — 1955) — один из величайших писателей XX века и обладатель Нобелевской премии по литературе (1929). Он стал автором таких шедевров, как «Будденброки», «Волшебная гора», «Доктор Фаустус», «Иосиф и его братья». Новеллы Манна в исследовании парадоксов творчества и взаимоотношений искусства и жизни поражают своей глубиной. Его учителями были такие светила, как Федор Достоевский и Лев Толстой, а стиль писателя — неспешный и вдумчивый — всегда оставляет место для размышлений.

Музыкальная программа спектакля

Л. Бетховен, Симфония №7, ч. 2

И.С. Бах, Прелюдия до-минор ХТК 1 том

И.С. Бах, Прелюдия ми-бемоль минор 1 том

И.С. Бах, Сюита № 3 ре мажор (Air)

Х. Вольф, Wiegenlied im Sommer

Ф. Меркьюри, Богемская рапсодия

И. Штраус, "На прекрасном голубом Дунае"

О. Синкин, "Невиданное дело"

Nils Frahm, Less

Фестивали и премьеры

Премьера спектакля состоялась 29 ноября 2019 года. В 2022 году он стал участником Международного театрального фестиваля моноспектаклей SOLO.

Фото заставки - Георгия Чеботкова. Фото на странице - Сергея Петрова и Георгия Чеботкова.