Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дорога Пипзама
Билеты от 2000₽
Киноафиша Дорога Пипзама

Спектакль Дорога Пипзама

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Дорога Пипзама. Моноспектакль по новеллам Томаса Манна

Лобгот Пипзам — ироничный герой произведений великого Томаса Манна. В этом спектакле он поделится с вами своими размышлениями о жизни, добавив щепотку юмора и философии. Сам о себе он говорит: «Мое любимое занятие — смотреть ночью на звездное небо, ибо разве это не лучший способ отвести взгляд от земли и жизни?»

Музыка в исполнении лучших актрис

Спектакль будет сопровождаться удивительной музыкой: произведения Баха, Бетховена, Иоганна Штрауса и даже Фредди Меркьюри звучат a cappella в блестящем исполнении ведущих актрис театра — Е. Веремеенко, А. Комовой, Е. Куровой и А. Парфеновой. Всего час и пять минут — скучать не придется!

О писателе и его творчестве

Томас Манн (1875 — 1955) — один из величайших писателей XX века и обладатель Нобелевской премии по литературе (1929). Он стал автором таких шедевров, как «Будденброки», «Волшебная гора», «Доктор Фаустус», «Иосиф и его братья». Новеллы Манна в исследовании парадоксов творчества и взаимоотношений искусства и жизни поражают своей глубиной. Его учителями были такие светила, как Федор Достоевский и Лев Толстой, а стиль писателя — неспешный и вдумчивый — всегда оставляет место для размышлений.

Музыкальная программа спектакля

  • Л. Бетховен, Симфония №7, ч. 2
  • И.С. Бах, Прелюдия до-минор ХТК 1 том
  • И.С. Бах, Прелюдия ми-бемоль минор 1 том
  • И.С. Бах, Сюита № 3 ре мажор (Air)
  • Х. Вольф, Wiegenlied im Sommer
  • Ф. Меркьюри, Богемская рапсодия
  • И. Штраус, "На прекрасном голубом Дунае"
  • О. Синкин, "Невиданное дело"
  • Nils Frahm, Less

Фестивали и премьеры

Премьера спектакля состоялась 29 ноября 2019 года. В 2022 году он стал участником Международного театрального фестиваля моноспектаклей SOLO.

Фото заставки - Георгия Чеботкова. Фото на странице - Сергея Петрова и Георгия Чеботкова.

Купить билет на спектакль Дорога Пипзама

Помощь с билетами
Октябрь
Ноябрь
18 октября суббота
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 2000 ₽
29 ноября суббота
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Идеальный муж
16+
Комедия
Идеальный муж
21 ноября в 19:30 Театр комедии. Сцена на ВДНХ
от 1000 ₽
Новогодняя елка: Лига волшебников
6+
Детский Детские елки Цирк
Новогодняя елка: Лига волшебников
24 декабря в 19:00 Театр на Трубной
от 1000 ₽
Когда ангелы шутят
12+
Комедия
Когда ангелы шутят
4 января в 14:00 Дворец на Яузе
от 3000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше