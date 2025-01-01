Спектакль-концерт «Дорога к жизни» в честь 80-летия Победы

9 мая 2025 года на сцене Александринского театра пройдет уникальный спектакль-концерт «Дорога к жизни», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это событие станет данью памяти всем тем, кто пережил блокаду Ленинграда и продолжал работать на театральной сцене в самые тяжелые времена.

Историческая справка

Во время блокады Ленинграда на сцене Академического театра драмы им. А.С. Пушкина действовал Ленинградский театр музыкальной комедии. В этот знаменательный вечер артисты Александринского театра и Театра музыкальной комедии объединятся, чтобы рассказать зрителям о жизни театра в осажденном городе.

Программа спектакля

Спектакль будет основан на документальных материалах, восстанавливающих события и судьбы актеров, которые, несмотря на все трудности, выходили на сцену. В репертуаре тех лет звучали оперетты, среди которых:

«Сильва»

«Марица»

«Перикола»

«Принцесса цирка»

«Свадьба в Малиновке»

«Сорочинская ярмарка»

«Холопка»

«Продавец птиц»

«Раскинулось море широко»

Эти спектакли были показаны на сцене Александринского театра в годы блокады, и в рамках «Дороги к жизни» зрители смогут вновь услышать их мелодии и увидеть сцены из них.

Команда спектакля

Режиссером спектакля выступит Антон Оконешников, а музыкальным руководителем и дирижером станет заслуженный артист России Андрей Алексеев. В спектакле примут участие:

Народная артистка России Светлана Смирнова

Народный артист России, лауреат Государственной премии России Сергей Паршин

Артист Сергей Мардарь

Заслуженные артисты России: Елена Забродина, Валентина Кособуцкая, Светлана Лугова, Александр Байрон, Антон Олейников

Артисты: Анастасия Лошакова, Наталья Савченко, Карина Чепурнова, Полина Щинова, Сергей Брага, Роман Вокуев, Иван Корытов, Александр Круковский, Олег Ромашин, Григорий Шафир, Владимир Ярош

Также в спектакле участвуют хор, балет и оркестр Театра музыкальной комедии.

Поддержка и значение события

Спектакль создан при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и станет важным напоминанием о мужестве и стойкости людей, которые, несмотря на ужасные условия, продолжали творить и радовать зрителей.