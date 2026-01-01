Спектакль «Дорога домой»: трагедия и надежда

Спектакль «Дорога домой» создан по мотивам пьесы «Память» Сон Лаврентия и Ли Станислава. Он посвящён трагической странице истории — депортации корейцев с Дальнего Востока в Казахскую ССР в 1937 году. Через судьбы нескольких семей зрители могут увидеть жизнь переселенцев в первые годы на казахской земле, а также в период Великой Отечественной войны.

Несмотря на ужасные испытания, главные герои сохраняют веру, дружбу и любовь, формируя надежду на будущее, которое, как они надеются, донесёт правду до потомков. В центре постановки — сила, доброта и великодушие казахского народа, который разделил с переселенцами хлеб и кров.

Действующие лица и исполнители

Рассказчик — Югай Борис

Ким Николай — Цой Денис

Ким Гильман — Махпиров Алишер

Чо Сунок — Когай Виктория

Енджин — Ким Григорий

Пак Анна — Самиева Талшын

Пак Петр — Пак Эдуар

Ю Хэсон — Ким Надежда

Бабушка — Пяк Антонина

Лиза — Зейнолла Акбота

Федор — Рахатов Нурболат

Гисок — Арипов Данияр

Орынбай ага — Цой Роман

Халима — Ержигитова Лаура

Солдат — Пак Константин

Водитель — Клишин Александр

Енхи — Цой Анна / Ашимова Енлик

Не пропустите возможность увидеть этот трогательный и важный спектакль, который поднимает важные вопросы о памяти и человечности в трудные времена.