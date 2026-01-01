Спектакль «Дорога домой» создан по мотивам пьесы «Память» Сон Лаврентия и Ли Станислава. Он посвящён трагической странице истории — депортации корейцев с Дальнего Востока в Казахскую ССР в 1937 году. Через судьбы нескольких семей зрители могут увидеть жизнь переселенцев в первые годы на казахской земле, а также в период Великой Отечественной войны.
Несмотря на ужасные испытания, главные герои сохраняют веру, дружбу и любовь, формируя надежду на будущее, которое, как они надеются, донесёт правду до потомков. В центре постановки — сила, доброта и великодушие казахского народа, который разделил с переселенцами хлеб и кров.
Не пропустите возможность увидеть этот трогательный и важный спектакль, который поднимает важные вопросы о памяти и человечности в трудные времена.