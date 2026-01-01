Оповещения от Киноафиши
Дорога домой
Киноафиша Дорога домой

Спектакль Дорога домой

Постановка
Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии
Продолжительность 1 час

О спектакле

Спектакль «Дорога домой»: трагедия и надежда

Спектакль «Дорога домой» создан по мотивам пьесы «Память» Сон Лаврентия и Ли Станислава. Он посвящён трагической странице истории — депортации корейцев с Дальнего Востока в Казахскую ССР в 1937 году. Через судьбы нескольких семей зрители могут увидеть жизнь переселенцев в первые годы на казахской земле, а также в период Великой Отечественной войны.

Несмотря на ужасные испытания, главные герои сохраняют веру, дружбу и любовь, формируя надежду на будущее, которое, как они надеются, донесёт правду до потомков. В центре постановки — сила, доброта и великодушие казахского народа, который разделил с переселенцами хлеб и кров.

Действующие лица и исполнители

  • Рассказчик — Югай Борис
  • Ким Николай — Цой Денис
  • Ким Гильман — Махпиров Алишер
  • Чо Сунок — Когай Виктория
  • Енджин — Ким Григорий
  • Пак Анна — Самиева Талшын
  • Пак Петр — Пак Эдуар
  • Ю Хэсон — Ким Надежда
  • Бабушка — Пяк Антонина
  • Лиза — Зейнолла Акбота
  • Федор — Рахатов Нурболат
  • Гисок — Арипов Данияр
  • Орынбай ага — Цой Роман
  • Халима — Ержигитова Лаура
  • Солдат — Пак Константин
  • Водитель — Клишин Александр
  • Енхи — Цой Анна / Ашимова Енлик

Не пропустите возможность увидеть этот трогательный и важный спектакль, который поднимает важные вопросы о памяти и человечности в трудные времена.

Февраль
27 февраля пятница
19:00
Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии г. Алматы, ул. Богенбай батыра 158
от 2500 ₽
28 февраля суббота
19:00
Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии г. Алматы, ул. Богенбай батыра 158
от 2500 ₽

