Уникальный спектакль в театре «Уголок дедушки Дурова»

В театре «Уголок дедушки Дурова» готовится к показу спектакль, посвящённый 100-летию театра. Под руководством талантливого коллектива театра зрители увидят уникальную ретроспективу его истории через призму знаменитой «Большой Дуровской железной дороги».

О спектакле

Спектакль будет разделён на два отделения. В первом зрители смогут насладиться яркими выступлениями различных животных, включая слона, морского льва, верблюдов, шимпанзе, пони, собак, воронов и дикобразов. Второе отделение представит мини-спектакль о жизни маленького привокзального городка, где животные становятся основными персонажами.

Обновленная версия знаменитого аттракциона «Большая Дуровская железная дорога» делает это представление поистине семейным и интересным для всех, кто ценит цирковые постановки с элементами драматического театра.

Герои спектакля

В спектакле зрители встретят множество удивительных персонажей. Средь них — обезьяна-машинист, кот-почтальон, енот-прачка, барсук-часовщик и милые собаки. Каждый из них расскажет свою историю, тем самым создавая атмосферу дружелюбия и веселья.

Приходите в театр «Уголок дедушки Дурова» и станьте частью этого невероятного шоу, которое объединяет цирк и драму в одном захватывающем спектакле!