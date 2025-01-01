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Дориан Грей
Билеты от 800₽
Киноафиша Дориан Грей

Спектакль Дориан Грей

Постановка
Театр на Малой Ордынке 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Трагедия души: «Портрет Дориана Грея» на сцене Театра на Малой Ордынке

Приглашаем вас на уникальный спектакль, основанный на оригинальной версии романа «Портрет Дориана Грея» и письмах-исповедях «De profundis» Оскара Уальда. Эта постановка погружает зрителя в мрачный мир, где красота и мораль сталкиваются в борьбе за душу.

История разрушения

Спектакль рассказывает о трагической судьбе Дориана Грея — молодого человека, одержимого стремлением к вечной молодости и красоте. Его жизнь превращается в историю падения, где любовь оказывается недоступной, а страдания становятся неизбежными. Уальд мастерски изображает внутренние конфликты героя, его стремление к наслаждению и потерю человеческого достоинства.

Тема любви и страдания

«Портрет Дориана Грея» — это не только история о потерянной любви, но и глубокая философская размышление о человеческой природе. В своей тюремной исповеди «De profundis» Оскар Уальд делится своими мыслями о любви, страданиях и искуплении, что придаёт спектаклю особую глубину и актуальность.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую интерпретацию классики. Спектакль обещает быть не только визуально впечатляющим, но и насыщенным глубокими эмоциональными переживаниями. Подготовьтесь к погружению в мир, где красота и мораль переплетаются в бесконечной борьбе.

Режиссер
Гульнара Галавинская
В ролях
Дмитрий Воронин
Дарья Цыпляева
Юлия Головина
Максим Лебедев
Борис Комаров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 августа
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 800 ₽
14 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
18:00 от 800 ₽

Фотографии

Дориан Грей Дориан Грей Дориан Грей Дориан Грей

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