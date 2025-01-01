Большие концерты Доры в Санкт-Петербурге и Москве

Приглашаем вас на музыкальные вечера, которые подарят незабываемые эмоции! Самая милая девчонка отечественной сцены, Дора, исполнит свои самые трогательные песни о любви. Не упустите возможность услышать вживую хиты, ставшие настоящими музыкальными символами последних лет.

Даты концертов

9 марта — Санкт-Петербург, Temple of Deer

15 марта — Москва, TAU

Под звуки любви

В программе концертов — любимые композиции, которые вызывают только положительные эмоции. В этот вечер вы сможете подпевать следующим хитам:

«Втюрилась»

«Дора дура»

«Барбисайз»

«Сан Ларан»

На концерте вас ждет много любви, света и кьют-рока! Эти вечера обещают стать настоящим праздником для всех поклонников Доры. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!