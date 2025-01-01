Меню
Дора
Билеты от 2500₽
О концерте

Большой концерт Доры в Москве

Самая милая девчонка отечественной сцены, Дора, собирается порадовать своих поклонников в столице! В рамках этого грандиозного концерта она исполнит самые трогательные песни о любви, которые уже успели завоевать сердца слушателей.

Не упустите шанс услышать хиты

Гостей концерта ждут живые исполнения хитов, которым невозможно не подпевать. В программу входят такие популярные песни, как «Втюрилась», «Дора дура», «Барбисайз», «Сан Ларан» и многие другие. Эти композиции проникнуты атмосферой искренности и эмоций.

Уникальная атмосфера

Концерт пройдет в атмосфере любви, света и кьют-рока. Не пропустите возможность стать частью этого удивительного события. Приходите и насладитесь музыкальным творчеством Доры!

Ожидается, что выступление станет не только ярким музыкальным событием, но и настоящим праздником для всех любителей качественной музыки. Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт Дора

Март
15 марта воскресенье
20:00
Пространство Tau Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
от 2500 ₽

