Концерт первицы Доры в Перми

От простой девочки из Саратова до билбордов на Таймс-сквер — погрузись в музыкальную атмосферу, которая покорила сердца миллионов! На концертах Доры ты сможешь лично оценить её удивительный путь.

Темы, которые волнуют

Проблемы в отношениях, невзаимная любовь и стремление открыть миру свою внутреннюю суть — именно с этими темами работают многие песни Доры. Хиты «Втюрилась» и «Сан Лоран» уже крепко обосновались на всех стриминговых площадках, завоевав любовь слушателей.

Кьют-рок: новый музыкальный стиль

Дора представляет особенный музыкальный стиль, который нежно окрестили «кьют-рок». Это сочетание мелодичных мотивов и искренних текстов находит отклик у всех, кто жаждет искренности и эмоциональности в музыке.

Приготовься к погружению

Готовься «втюриться, втрескаться, вкрашиться» в мир Доры! На концерте ты станешь свидетелем того, как летит «розовый дым в закат». Это — не просто концерт, это целое музыкальное путешествие, которое стоит испытать!