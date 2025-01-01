Dopeclvb, Thomas Mraz, i61, Basic Boy, Glebasta Spal

DOPECLVB — легендарное объединение новаторов на русскоязычной сцене. i61, Thomas Mraz, Basic Boy и Глебаста были одними из первых, кто начал делать свежее звучание в далеком 2012, смешивая разные стили и виртуозно используя автотюн с новой школой сведения. Их микстейпы DOPETAPE быстро разошлись по интернету, и стали визитной карточкой Доуп Клуба, а позже вдохновили многих современных звезд на эксперименты. Каждый из участников DOPECLVB уникален, и в этой разности они мастерски создают целостную музыку. Искренний и честный в своих текстах Бэйсик, «золотой голос» объединения Томас, сумасшедший в своей подаче Айсик, и непредсказуемый на стили и исполнение Глебаста: DOPECLVB с 2012 - навечно! Путь DOPECLVB интересен и своими вехами: каждый микстейп ребят поднимает новую планку в звучании и настроении. От шутливых песен в старой студии, до серьезных работ - концертников: в арсенале есть всё. В 2025 ребята представят как свой классический материал, так и новые совместные и сольные работы.