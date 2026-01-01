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Dopeclub
Билеты от 2500₽
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Dopeclub

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте

Концерт экспериментального хип-хопа от DOPECLVB

Группа DOPECLVB — это уникальное объединение артистов на русскоязычной хип-хоп-сцене, в которое входят i61, Thomas Mraz, Basic Boy и Глебаста. Все они известны своей новаторской подходом к музыкальному творчеству и экспериментами в жанре.

На предстоящем концерте зрителям предложат не только исполнение популярных хитов, но и премьеру нового материала. Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников современного русскоязычного хип-хопа и экспериментальной музыки.

Не упустите возможность насладиться захватывающим шоу с яркими выступлениями и интересными музыкальными идеями.

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Ноябрь
14 ноября суббота
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от 2500 ₽
В других городах
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7 ноября суббота
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