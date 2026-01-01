Концерт экспериментального хип-хопа от DOPECLVB

Группа DOPECLVB — это уникальное объединение артистов на русскоязычной хип-хоп-сцене, в которое входят i61, Thomas Mraz, Basic Boy и Глебаста. Все они известны своей новаторской подходом к музыкальному творчеству и экспериментами в жанре.

На предстоящем концерте зрителям предложат не только исполнение популярных хитов, но и премьеру нового материала. Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников современного русскоязычного хип-хопа и экспериментальной музыки.

Не упустите возможность насладиться захватывающим шоу с яркими выступлениями и интересными музыкальными идеями.