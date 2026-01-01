Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Don’t Worry
Киноафиша Don’t Worry

Спектакль Don’t Worry

18+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «Don’t Worry»: Психологический триллер в подземке

Приглашаем вас на увлекательное и острое психологическое исследование под названием «Don’t Worry». Этот спектакль создан по мотивам киносценария Николаса Э. Бейера «Incident» (1967) и включает в себя музыкальные композиции таких культовых исполнителей, как Джон Леннон, Джим Моррисон (группа «The Doors»), а также Outlandish и Wyclef Jean.

Сюжет и концепция

Спектакль разворачивается в замкнутом пространстве вагона метро и исследует динамику взаимодействия разновозрастного городского сообщества в условиях экстремальной агрессии. Как реагирует человек на стрессовые ситуации? Какие механизмы защиты он использует?

Зритель станет свидетелем того, как участники спектакля сталкиваются с психологической неопределённостью. Вопросы, на которые они должны ответить, заставляют задуматься: готовы ли мы при нехватке привычных моделей поведения находить новые пути решения проблем? Или же нам удобнее оставаться в рамках устоявшихся стереотипов?

Философские размышления

Спектакль поднимает важные вопросы о том, кто мы есть: объекты, сбиваемые с ног окружающей реальностью, или субъекты, осознанно проявляющие свою волю? Этот выбор не всегда очевиден, и именно в этом кроется основная интрига постановки.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который сочетает в себе элементы психодрамы, социальной критики и музыкального сопровождения. «Don’t Worry» — это не просто театральное представление, но и глубокое размышление о нашем месте в мире и о том, как мы реагируем на вызовы современности.

Спектакль станет отличной возможностью для глубокого погружения в психологию человеческого поведения и насущные вопросы, которые волнуют каждого из нас.

Режиссер
Федор Сухов
В ролях
Виктор Курпяков
Владимир Казаков
Анастасия Петрова
Савва Тышкевич

Фотографии

Don’t Worry Don’t Worry Don’t Worry Don’t Worry Don’t Worry Don’t Worry Don’t Worry Don’t Worry Don’t Worry Don’t Worry Don’t Worry Don’t Worry
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше