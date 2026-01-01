Оповещения от Киноафиши
Донские казаки — 90 лет. Из века в век с песней и танцем

О концерте

Юбилейная программа ансамбля песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова

В юбилейный год Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А. Квасова представит новую концертную программу «Из века в век с песней и танцем». В 2026 году ансамбль отметит свой 90-летний юбилей, став живым свидетельством богатой истории, культуры и духовного наследия донского края.

История и традиции

Созданный в 1936 году, ансамбль прошёл долгий путь, преодолев множество трудностей и сохранив свою самобытность, традиции и уникальный стиль исполнения. Юбилейный год станет важным событием для всех поклонников казачьей культуры.

Грандиозный юбилейный тур

В честь 90-летия ансамбль подготовил грандиозный юбилейный тур, который подарит зрителям уникальную возможность вновь ощутить атмосферу казачьего творчества. Гостям концерта будут представлены легендарные песни, яркие танцы и великолепная народная музыка, объединяющая поколения.

Концертная программа

В рамках юбилейной программы зрители увидят фрагменты из разных концертных программ, созданных ансамблем за эти 90 лет. Это будет своеобразная концертная сага, охватывающая разные исторические периоды. Зрительный зал услышит знакомые казачьи песни, прошедшие проверку временем, а также новые номер, созданные специально к юбилейной дате.

Танцы и энергия

Кроме того, будет представлена богатая подборка ярких танцевальных номеров, демонстрирующих силу духа, энергетику и грацию донских казаков. В 2026 году ансамбль подарит публике незабываемое мгновение — исторический мост между прошлым, настоящим и будущим.

Не упустите шанс стать частью этого торжества. Это событие вдохновит вас и навсегда останется в ваших сердцах. Продолжительность программы: 2-2,5 часа. Художественный руководитель ансамбля - Заслуженный артист России Александр Буйвол.

В других городах
Март
31 марта вторник
19:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 1200 ₽

