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Дона Флор и два ее мужа
Киноафиша Дона Флор и два ее мужа

Спектакль Дона Флор и два ее мужа

18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Страсти в карнавальной истории: «Дона Флор и её два мужа»

Спектакль «Дона Флор и её два мужа» переносит зрителей в бразильский город Баию, где развертываются волнующие события. Главная героиня, обаятельная Дона Флор, сталкивается с неожиданными переменами в своей жизни после гибели беззаботного мужа Гуляки во время карнавала.

Несмотря на прошлое, жизнь продолжается в вихре танца, ярких страстей и нескончаемого веселья. Дона Флор принимает решение выйти замуж за нового избранника, который представляет себе надежность и реальность. Однако по сюжету происходит невероятное — Гуляка, её покойный муж, возвращается к жизни, и между персонажами начинается борьба за сердце красавицы.

Конфликт между реальностью и трендами

Сюжет насыщен не только любовными интригами, но и глубоким эмоциональным конфликтом, где Дона Флор колеблется между прагматичным, надежным супругом и харизматичным, фантастическим любовником. Каждый из них представляет разные стороны любовной жизни, что наполняет спектакль чувственным томлением и накалом страстей.

Эмоции и удовольствия на сцене

Атмосфера спектакля пронизана жаром бразильского карнавала и чувственными моментами, привнося в жизнь героев ритм любви и счастья. «Дона Флор и её два мужа» — это история о поиске баланса между чувствами и обязанностями, где каждый зритель сможет найти что-то знакомое и близкое.

Режиссер
Наталья Индейкина
В ролях
Надежда Бодрова
Иван Васильев
Александр Чернышев
Юлия Асоргина
Екатерина Ландо

Купить билет на спектакль Дона Флор и два ее мужа

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
18 сентября пятница
19:00
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
от 800 ₽
19 сентября суббота
19:00
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
17 октября суббота
19:00
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20
от 800 ₽
18 октября воскресенье
19:00
Дом офицеров Санкт-Петербург, Литейный просп., 20

Фотографии

Дона Флор и два ее мужа Дона Флор и два ее мужа Дона Флор и два ее мужа Дона Флор и два ее мужа Дона Флор и два ее мужа Дона Флор и два ее мужа Дона Флор и два ее мужа Дона Флор и два ее мужа Дона Флор и два ее мужа Дона Флор и два ее мужа

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