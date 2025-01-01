Спектакль Дон Жуан

Возвращение великой оперы на сцену

Опера «Дон Жуан» Моцарта, одна из величайших в мировой музыкальной истории, спустя 60 лет вновь прозвучит на подмостках Новосибирской оперы. Это событие знаменует собой важный этап в культурной жизни театра.

Историческая постановка

23 марта 1963 года «Дон Жуан» впервые был поставлен в Новосибирске благодаря творческому союзу главного режиссера Эмиля Пасынкова, дирижера Михаила Бухбиндера и художника Ивана Севастьянова. Спектакль блистал звездным составом: Андрей Федосеев, Николай Дмитриенко, Галина Чижова и другие.

Новая постановка в НОВАТе

Новая версия «Дон Жуана» создается под руководством главного режиссера театра Вячеслава Стародубцева. Этот спектакль продолжает моцартиану НОВАТа, начатую премьерами «Волшебной флейты» и «Свадьбы Фигаро» в 2021–2022 годах.

Дон Жуан — герой вне времени

Образ Дон Жуана, жизненно реального и символического, раскрывается через уникальную музыкальную драматургию Моцарта. Его внутренние противоречия описал Дж. Маккиа: «Свобода, беспечность, любовь к сиюминутному — и пугающая пустота вечности».

История создания оперы

После успеха «Свадьбы Фигаро» в 1786 году Моцарт получил заказ на новую оперу от пражского театра. Композитор начал работу в мае 1787 года, и уже 29 октября того же года «Дон Жуан» был представлен публике в Праге.

Сюжет и легенда

В основе оперы — средневековая легенда о Дон Жуане, которая вдохновила многих писателей и композиторов, включая Тирсо де Молину, Мольера, Байрона и Глюка. Моцарт создал глубокое произведение, полное страстей, которое выходит за рамки традиционной комедии.

Дон Жуан в мировой культуре

Образ Дон Жуана продолжает волновать умы, оставаясь символом смелости, бунтарства и вечных поисков идеала. Каждая интерпретация придает ему новые оттенки, а музыка Моцарта подчеркивает сложность его характера.