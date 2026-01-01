Спектакль Дон Жуан

Новая интерпретация оперы Моцарта «Дон Жуан» в Театре Камбуровой

Театр Камбуровой представит зрителям захватывающий спектакль по мотивам оперы В.А. Моцарта «Дон Жуан». Оперно-драматическая студия Ивана Поповски создала эту постановку в рамках проекта #оперАкция.

Проект #оперАкция был запущен для того, чтобы сделать оперу более доступной широкой аудитории. Его цель — снять границы между вокальным и драматическим искусством, а также соединить классы оперы и драмы. Также он нацелен на то, чтобы гармонизировать взаимодействие дирижеров и режиссеров.

Спектакль обещает стать интересным не только для поклонников классической музыки, но и для зрителей, которые стремятся увидеть свежий взгляд на известные произведения. Приглашаем вас насладиться этой уникальной постановкой и открыть для себя новые грани Моцарта.