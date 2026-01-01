Оповещения от Киноафиши
Дон Жуан
Киноафиша Дон Жуан

Спектакль Дон Жуан

Постановка
Ростовский молодежный театр 16+
Режиссер Михаил Заец
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 16+

О спектакле

Захватывающая история любовных похождений легендарного героя

Захватывающая история любовных похождений Дон Жуана — легендарного героя мировой литературы. Каждая женщина для него прекрасна, и для каждой он — идеальный мужчина. Но вскоре он летит прочь, словно птица, «от победы к победе», не в силах положить предел своим вожделениям.

Театральное знаменитое произведение

Дон Жуан — это не просто герой. В разных интерпретациях он предстает как символ страсти и свободы, а его бесконечные завоевания заставляют зрителей задуматься о границах любви и ответственности. Спектакль предлагает зрителям уникальную возможность увидеть классическую историю в новом свете, сочетая традиции и современные театральные приемы.

Кто ставит спектакль?

Спектакль поставлен известным режиссером, который привнес в него свои уникальные идеи и подход. Сценография и костюмы отражают дух времени, добавляя глубину и насыщенность каждой сцене. Музыкальное сопровождение создано с учетом богатого наследия оперы, что придает спектаклю особую атмосферу.

Почему стоит посмотреть?

На спектакле вы сможете насладиться искусством актеров, их мастерством в воплощении непростых характеров. Это не просто развлекательное мероприятие, а настоящая возможность задуматься о человеческих чувствах и межличностных отношениях. Не упустите шанс испытать эмоции и увидеть, как классика может звучать по-новому.

Купить билет на спектакль Дон Жуан

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
27 февраля пятница
19:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 1000 ₽

