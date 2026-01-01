Спектакль Дон Жуан

Музыкально-литературная композиция по мотивам поэмы Байрона «Дон Жуан»

В Государственном концертном зале имени А.М. Каца состоится уникальное событие — музыкально-литературная композиция, основанная на знаменитой поэме Байрона «Дон Жуан». Любители классической музыки и поэзии смогут насладиться великолепным исполнением как текстов поэмы, так и музыкальных произведений, вдохновленных этим творением.

Исполнители и дирижер

На сцене выступят достойные артисты: актер театра и кино Александр Арсентьев и актриса Анна Гарнова. Мастерством управления оркестром на этом вечере будет заниматься талантливый дирижер Рустам Дильмухаметов.

Оркестр

Музыка будет исполняться Русским академическим оркестром, который известен своим высоким уровнем исполнения и артистизмом.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое сочетает в себе силу слов и музыку, способную тронуть до глубины души.