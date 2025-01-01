Спектакль оперно-драматической студии выпускников Российского института театрального искусства

Приглашаем вас на уникальный спектакль оперно-драматической студии выпускников Российского института театрального искусства - ГИТИС, факультета музыкального театра. Художественный руководитель проекта - Иван Поповски.

О проекте "ЦДР. Старт"

Спектакль является частью проекта «ЦДР. Старт», который в сезоне 2017/2018 открыл площадку на Беговой для экспериментов и профессионального роста выпускников театральных вузов. Этот проект предоставляет молодым талантам возможность показать свои работы, созданные в стенах учебных заведений, и совершенствовать свои навыки.

Награды и достижения

Спектакль удостоен премий за «Лучшую режиссёрскую работу» и «Лучшую мужскую роль» на Фестивале дипломных спектаклей «Шаг» в Барнауле. Это подтверждает высокий уровень исполнения и оригинальность постановки.

Исполнители

На сцене зрителей ждут талантливые артисты: Глеб Асадчих, Арина Юрасова, Ксения Гришина, Борис Неманов, Эммануил Роуз, Максим Михалёв, Любовь Логачёва, Алексей Куприков, Лейла Эгамова, Даниил Примак, Полина Емельянова, Наталья Чумакова, Русудана Давитиашвили и Таисия Волкова.

Музыкальное сопровождение

Партии фортепиано исполнят Виолетта Никитина и Елизавета Малашенко, что добавит музыкальной глубины и выразительности спектаклю.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль и поддержать молодых талантов театрального мира!