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Дон Жуан
Киноафиша Дон Жуан

Спектакль Дон Жуан

Петербургский спектакль болгарского режиссера Александра Морфова, перенесенный на сцену Самарской драмы
Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Александр Морфов, Вячеслав Гвоздков
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Современный взгляд на Дон Жуана на сцене Самарской драмы

Забудьте о традиционном восприятии Дон Жуана. В новом спектакле главный герой предстает в совершенно ином свете — он противник показной романтики. Этот Дон Жуан откровенно брутален, и для него нет ничего святого!

Цинизм и вероломство

Беззаботно порхая по жизни, наш герой легко и изящно избегает опасных конфликтов. Однако под этим легким фасадом скрываются циничные и вероломные черты его натуры. Именно в этом и заключается истинная суть персонажа, который, возможно, станет для зрителей откровением.

Интересные факты о спектакле

Спектакль обещает привнести свежие идеи и нестандартные подходы к классическому произведению. Режиссер, известный своими оригинальными интерпретациями, обещает удивить зрителей не только сюжетом, но и визуальными решениями. Музыкальное сопровождение также будет неординарным, что добавит эмоциональной насыщенности.

Не упустите возможность увидеть этот нестандартный подход к знаменитой истории о Дон Жуане. Спектакль обязательно заставит вас задуматься о природе любви и предательства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 7 октября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 400 ₽

Фотографии

Дон Жуан Дон Жуан Дон Жуан Дон Жуан

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