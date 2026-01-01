Новый взгляд на Дон Жуана в Челябинском театре кукол

Дон Жуан — персонаж, который появился на свет в 1630 году благодаря пьесе Тирсо де Молины «Севильский озорник, или Каменный гость». С тех пор более 200 авторов из разных уголков мира интерпретировали эту легендарную фигуру, ставшую нарицательной.

Спектакль, который объединяет классиков

Челябинский театр кукол представляет уникальный спектакль, основанный на текстах таких величайших авторов, как Мольер, Байрон, Гольдони, Гофман и Мериме. Этот проект не только исследует темы распутства и эгоизма, но и показывает, как с каждым новым столетием Дон Жуан обретал черты сверхчеловека, оставаясь при этом уязвимым в вопросах любви и свободы.

Литературные источники и переводы

В спектакле используются переводы произведений:

Джорджа Гордона Байрона — перевод Татьяны Гнедич;

Жана-Батиста Мольера — переводы Андрея Фёдорова, Валерия Брюсова, Маргариты Тумповской и Татьяны Щепкиной-Куперник;

Карло Гольдони — перевод Александра Амфитеатрова;

Эрнста-Теодора Амадея Гофмана — перевод Николая Холодковского;

Проспера Мериме — перевод Екатерины Урениус.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее театральное представление, которое не только развлекает, но и заставляет задуматься о глубинных аспектах человеческой природы.