Спектакль Дон Жуан. Новый миф

Дон Жуан на сцене Самарской драмы

Режиссер Максим Меламедов представляет зрителям неоднозначный и многослойный образ знаменитого обольстителя, который на протяжении веков вдохновляет художников.

О спектакле

По сюжету, Дон Жуан — опасный и циничный персонаж, вечно играющий с нормами морали. Но в этой интерпретации важно раскрыть не только его привлекательную сторону, но и внутренний конфликт. Меламедов отмечает: «Наш герой — не просто обольститель и циник, он сломленный человек, который ни во что не верит: ни в людей, ни в любовь, ни в Бога». В противовес ему стоит Сганарель — преданный слуга и голос совести, который пытается направить Дон Жуана на путь истинный.

Мнения создателей

Художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков подчеркивает значимость классических произведений в репертуаре: «Дон Жуан станет нашей первой постановкой этого автора. Это уникальная возможность для актеров работать с таким текстом под руководством молодого и талантливого режиссера». Безруков видит в комедии вызов для актерского мастерства, сочетание легкости и серьезности.

Антон Хабаров, исполняющий роль Дон Жуана, делится своими впечатлениями: «Получить такую роль — это подарок для артиста. Даже до начала репетиций мы начали готовиться с режиссером, это помогло глубже понять персонажа». Хабаров отмечает, что его герой — это человек, страдающий от отсутствия веры, что делает спектакль особенно актуальным.

Актёрский состав

В спектакле участвуют: Антон Хабаров, Михаил Шилов, Елена Хабарова, Юрий Колганов, Николай Басканчин и другие. Важно отметить, что состав может меняться, потому что в пьесе участвует много актеров.

