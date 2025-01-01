Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дон Жуан. Незаконченная история
Киноафиша Дон Жуан. Незаконченная история

Спектакль Дон Жуан. Незаконченная история

Постановка
Театр «Кот» 16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Дон Жуан: Трагикомедия о Великом Любовнике

Представьте себе, что Дон Жуан — это не просто персонаж, а целое явление, которое приходит в этот мир из века в век. В своей бесконечной поиске он стремится найти свою Анну, и в этом ему всегда помогает верный слуга Лепорелло. Однако на его пути неизменно встаёт Командор.

Современное Прочтение Классики

Как бы выглядела история Дон Жуана в современности? В этой увлекательной постановке герой, уставший от своих десятков перевоплощений, пытается разобраться в себе и своих личностях. Не забывайте, что Казанова — тоже часть его многослойной сущности.

Трагикомедия на Сцене

Этот спектакль — не только о любви, но и о поиске себя, о том, как сложно оставаться верным в мире постоянных изменений. Трагикомедия о великом любовнике заставляет задуматься о смысле отношений и истинной любви.

Не Упустите Возможность

Не пропустите эту уникальную постановку! Она обещает быть интересной как для поклонников классики, так и для тех, кто ищет что-то новое на театральной сцене. Подготовьтесь к увлекательному путешествию в мир страстей и самооткрытий.

Режиссер
Анастасия Проскурякова
В ролях
Андрей Кружков
Сергей Переславцев
Наталия Капранчикова
Иван Подольский
Максим Амоль

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 5 сентября
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
19:00 от 1400 ₽

Фотографии

Дон Жуан. Незаконченная история Дон Жуан. Незаконченная история Дон Жуан. Незаконченная история Дон Жуан. Незаконченная история Дон Жуан. Незаконченная история Дон Жуан. Незаконченная история Дон Жуан. Незаконченная история

В ближайшие дни

Алхимики
12+
Комедия
Алхимики
30 сентября в 19:30 Театр «Кот»
от 1500 ₽
Пушкин в кедах
12+
Премьера Драма
Пушкин в кедах
20 августа в 19:00 Новый театр
от 1300 ₽
Бог ездит на велосипеде
12+
Драма
Бог ездит на велосипеде
12 сентября в 19:00 Новый театр
от 1300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше