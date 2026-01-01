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Дон Жуан. Миф или легенда
Киноафиша Дон Жуан. Миф или легенда

Спектакль Дон Жуан. Миф или легенда

16+
Возраст 16+

О спектакле

Легенда о Дон Жуане в постановке Брянского театра драмы имени А.К. Толстого

Легенда о Дон Жуане, впервые описанная в XVII веке пером Тирсо де Молины в «Севильском озорнике, или Каменном госте», прошла через века в различных обличьях. Она превращалась в философскую сатиру у Байрона, блистательную комедию у Мольера, гениальную оперу у Моцарта и романтическую трагедию у Пушкина. Каждое новое прочтение придаёт ей свежий смысл и оттенок.

В спектакле, созданном Кириллом Солёновым по поэме Алексея Толстого, Дон Жуан предстаёт не как романтический герой, а как человек, оказавшийся в ловушке собственного образа. Маска, которую он сам создал, утвердилась благодаря общественному признанию и стала его неизбежным амплуа.

История о крушении иллюзий

Это постановка о разрушении иллюзий безупречной любви, в которой классическая трагедия раскрывается через призму хаоса. Дон Жуан, балансирующий между самоуверенностью и отчаянием, впервые сталкивается с настоящими чувствами, которые угрожают разрушить его привычный образ.

Рефлексия о славе

В центре сюжета лежит глубокая рефлексия о природе славы: какой ценой она достигается и какие последствия приносит. За событиями наблюдает неоднозначная фигура, которая дирижирует действиями героев, напоминая о силе, способной уничтожить собственное творение.

Столкновение иллюзий и реальности

Зрителю предстоит стать свидетелем столкновения иллюзий и реальности, понять, что даже легенда не способна достойно вынести личные трагедии. Спектакль задаёт важные вопросы о цене искренности, силе внутренних перемен и границах человеческого выбора.

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В других городах
Октябрь
5 октября понедельник
18:30
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 400 ₽

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