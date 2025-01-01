Лекция об опере Марины Земляницыной в Мариинском театре

Первая лекция Марины Земляницыной из цикла «Слово и музыка: опера и литературный первоисточник» посвящена исследованию связи между литературным произведением «Дон Жуан» и оперой Моцарта, созданной на их основе.

О цикле лекций

Цикл лекций ставит перед собой цель сравнить известные литературные сюжеты с операми, в которых они были адаптированы. Литературный рассказ при попадании в руки композитора и либреттиста может сильно измениться. Это приводит к созданию нового художественного произведения, которое нельзя напрямую сопоставить с первоисточником.

Композитор меняет акценты сюжета, может упустить или, наоборот, добавить сюжетные линии и героев. Это глубокое переосмысление приводит к новому раскрытию психологического подтекста и центральной идеи. Музыка получает ведущую роль, раскрывая то, что слово не способно выразить.

О лекторе

Марина Земляницына родилась в Волгограде. В 2012 году она окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности «теория музыки». В 2021 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Композиторская режиссура в опере Д. Д. Шостаковича “Леди Макбет Мценского уезда”» под руководством профессора Игоря Рогалева. В настоящее время является доцентом кафедры теории музыки Санкт-Петербургской консерватории и активно занимается педагогической и научной деятельностью.

С 2015 года Марина Земляницына также работает экскурсоводом в рамках культурно-познавательной программы «Театральный урок в Мариинском» для учеников десятых классов, что позволяет ей передавать свои знания и любовь к опере подрастающему поколению.