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Дон Жуан и Дон Кихот
Киноафиша Дон Жуан и Дон Кихот

Дон Жуан и Дон Кихот

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О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 4 Встречи с шедеврами. Взгляд Александра Рудина Симфонический оркестр Программа Штраус Р.. Симфоническая поэма «Дон Жуан» Саллинен. «Ночные танцы Дон Жуан-Кихота» для виолончели и струнных, op. 58 Штраус Р.. Симфоническая поэма «Дон Кихот» Два симфонических шедевра Штрауса — напоенная южным солнцем поэма «Дон Жуан» и грандиозный «Дон Кихот». Камерное произведение Саллинена — беззаботные танцы двух главных донов из мира литературы. Эффектное соло прозвучит в виртуозном исполнении всемирно известного виолончелиста Александра Рудина. Участники Уральский молодёжный симфонический оркестр Рудин Александр (виолончель) Мартиросян Эмин (виолончель)

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 7 декабря
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
18:00 от 600 ₽

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