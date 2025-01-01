Дон Жуан и Дон Кихот

Входит в Абонемент 4 Встречи с шедеврами. Взгляд Александра Рудина Симфонический оркестр Программа Штраус Р.. Симфоническая поэма «Дон Жуан» Саллинен. «Ночные танцы Дон Жуан-Кихота» для виолончели и струнных, op. 58 Штраус Р.. Симфоническая поэма «Дон Кихот» Два симфонических шедевра Штрауса — напоенная южным солнцем поэма «Дон Жуан» и грандиозный «Дон Кихот». Камерное произведение Саллинена — беззаботные танцы двух главных донов из мира литературы. Эффектное соло прозвучит в виртуозном исполнении всемирно известного виолончелиста Александра Рудина. Участники Уральский молодёжный симфонический оркестр Рудин Александр (виолончель) Мартиросян Эмин (виолончель)