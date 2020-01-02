Опера Гаэтано Доницетти в НОВАТ

История создания

Мировая премьера оперы «Дон Паскуале», одного из самых совершенных произведений Гаэтано Доницетти, состоялась 3 января 1843 года в Итальянском театре Парижа. Этот шедевр комической оперы был написан композитором всего за 10 дней, что удивительно, учитывая его привычку быстро сочинять — за 27 лет он создал 47 опер!

Интересно, что создание либретто также прошло в спешке. Осенью 1842 года, во время репетиций оперы «Линда ди Шамуни», директор театра попросил Доницетти срочно написать комическую оперу. В качестве основы было выбрано либретто оперы С. Павези «Доктор Антонио», и переработал его литератор Джованни Руффини. Премьера «Дон Паскуале» прошла с небывалым успехом: критики назвали её «выдающейся работой», а публика неоднократно вызывала певцов на поклон. Спектакль шёл беспрерывно почти три месяца.

Успех и распространение

Первое исполнение «Дон Паскуале» в России состоялось 6 февраля 1845 года, когда опера прозвучала в исполнении Императорской итальянской оперы с участием Полины Виардо и Антони Тамбурини. Впервые русская труппа исполнила оперу в 1886 году в Москве. Феноменальный успех сопровождает это произведение и по сей день, и теперь «Дон Паскуале» представлен на новосибирской сцене в первый раз.

Сюжет и персонажи

Действие оперы происходит в Риме в начале XIX века. Главный герой, Дон Паскуале, — пожилой богатый холостяк, который собирается жениться. У него есть племянник Эрнесто, единственный наследник. Опера насчитывает четыре ключевых персонажа:

Дон Паскуале — неженатый старик;

— неженатый старик; Эрнесто — племянник, живущий в доме дона Паскуале;

— племянник, живущий в доме дона Паскуале; Норина — молодая вдова, возлюбленная Эрнесто;

— молодая вдова, возлюбленная Эрнесто; Доктор Малатеста — терапевт и интриган.

Каждый из этих персонажей вызывает ассоциации с традиционными масками итальянской комедии дель арте: Дон Паскуале напоминает Панталоне, Эрнесто — страдающего от любви Пьеро, Малатеста — интригана Скапена, а Норина — хитрую Коломбину.

Несмотря на наличие комических масок, опера выделяется искренними и подлинными эмоциями. В «Дон Паскуале» живут не только персонажи, но и реальная жизненная история.

Язык исполнения

Опера исполняется на итальянском языке с синхронными титрами на русском, что позволит зрителям в полной мере насладиться произведением Доницетти.

Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение, полное страсти, юмора и живых человеческих эмоций!