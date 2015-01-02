Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дон Кихот
Билеты от 800₽
Киноафиша Дон Кихот

Спектакль Дон Кихот

6+
Режиссер Александр Горский
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Балет «Дон Кихот» — новая жизнь классического произведения

Балет «Дон Кихот», впервые поставленный Мариусом Петипа в 1869 году, обрел новую жизнь благодаря постановке Александра Горского. Именно его версия, драматургически выстроенная и танцевально виртуозная, а также полная радости бытия, стала основой множества редакций, которые сейчас украшают афиши самых знаменитых театральных трупп мира.

Яркий и темпераментный шедевр
«Дон Кихот» — один из самых популярных классических балетов, известный своей яркостью, темпераментом и пламенностью. Вихрь страстного танца, ритмичный стук кастаньет, захватывающие дух прыжки и виртуозные фуэте — все эти элементы делают спектакль незабываемым.

Сюжет по мотивам романа М. Сервантеса
Сюжет балета основан на бессмертном романе Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот». Балет передает дух приключений и мечтаний героя, а также его стремление к идеалу, что делает произведение столь волнующим и зрелищным.

Симфоническое сопровождение
Спектакль сопровождается великолепным исполнением Симфонического оркестра радио «Орфей», добавляя музыкальное величие и глубину к ярким хореографическим номерам.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 ноября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот

В ближайшие дни

Винни Пух и все-все-все
0+
Детский Кукольный
Винни Пух и все-все-все
15 августа в 12:00 Театр детской книги «Волшебная лампа»
от 1500 ₽
Реверс
18+
Музыка Пластический Цирк
Реверс
7 ноября в 23:00 Московский театр мюзикла
от 1500 ₽
Волшебник Изумрудного города. Элли и ее друзья
6+
Детские елки
Волшебник Изумрудного города. Элли и ее друзья
20 сентября в 12:00 Театр марионеток
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше