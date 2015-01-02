Спектакль Дон Кихот

Балет «Дон Кихот» — новая жизнь классического произведения

Балет «Дон Кихот», впервые поставленный Мариусом Петипа в 1869 году, обрел новую жизнь благодаря постановке Александра Горского. Именно его версия, драматургически выстроенная и танцевально виртуозная, а также полная радости бытия, стала основой множества редакций, которые сейчас украшают афиши самых знаменитых театральных трупп мира.

Яркий и темпераментный шедевр

«Дон Кихот» — один из самых популярных классических балетов, известный своей яркостью, темпераментом и пламенностью. Вихрь страстного танца, ритмичный стук кастаньет, захватывающие дух прыжки и виртуозные фуэте — все эти элементы делают спектакль незабываемым.

Сюжет по мотивам романа М. Сервантеса

Сюжет балета основан на бессмертном романе Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот». Балет передает дух приключений и мечтаний героя, а также его стремление к идеалу, что делает произведение столь волнующим и зрелищным.

Симфоническое сопровождение

Спектакль сопровождается великолепным исполнением Симфонического оркестра радио «Орфей», добавляя музыкальное величие и глубину к ярким хореографическим номерам.