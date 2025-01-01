Спектакль Дон Кихот

«Дон Кихот» — любимый балет москвичей

Постановка Театр балета классической хореографии La classique

«Дон Кихот» — это один из самых любимых балетов среди московских зрителей. Поставленный в 1869 году на сцене Большого театра, он быстро завоевал популярность и стал классикой репертуара.

Яркий и сложный спектакль

Балет отличается яркой хореографией, зажигательной музыкой и эксцентричным стилем. Он стал образцом «московского стиля» и привлекает зрителей своей технической сложностью и эмоциональной насыщенностью.

Сюжет по мотивам Сервантеса

Основой сюжета является одна из новелл знаменитого романа Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». В этом балете Дон Кихот выступает второстепенным персонажем, в то время как в центре повествования разворачивается трогательная любовная история между дочерью трактирщика Китри и цирюльником Базилем.