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Дон Кихот
Билеты от 800₽
Киноафиша Дон Кихот

Спектакль Дон Кихот

12+
Режиссер Мариус Петипа, Александр Горский
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

«Дон Кихот» — любимый балет москвичей

Постановка Театр балета классической хореографии La classique

«Дон Кихот» — это один из самых любимых балетов среди московских зрителей. Поставленный в 1869 году на сцене Большого театра, он быстро завоевал популярность и стал классикой репертуара.

Яркий и сложный спектакль

Балет отличается яркой хореографией, зажигательной музыкой и эксцентричным стилем. Он стал образцом «московского стиля» и привлекает зрителей своей технической сложностью и эмоциональной насыщенностью.

Сюжет по мотивам Сервантеса

Основой сюжета является одна из новелл знаменитого романа Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». В этом балете Дон Кихот выступает второстепенным персонажем, в то время как в центре повествования разворачивается трогательная любовная история между дочерью трактирщика Китри и цирюльником Базилем.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
19:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽
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19:00 от 800 ₽

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