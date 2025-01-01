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Дон Кихот
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Спектакль Дон Кихот

Очередная версия «Дон Кихота» с роскошными костюмами и сложными танцевальными номерами
Постановка
НОВАТ 6+
Режиссер Александр Горский, Мариус Петипа
Продолжительность 2 часа 50 минут, 2 антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет «Дон Кихот»: испанские страсти на сцене

«Дон Кихот» — это балет, который завоевал любовь зрителей по всему миру и стал символом праздника танца. Постановка вдохновлена бессмертным романом Мигеля де Сервантеса и сопровождается зажигательной музыкой Людвига Минкуса, которая придает сценам яркий испанский колорит. Здесь зрителей ждут темпераментные танцы, атмосфера солнечной Испании и увлекательная история, раскрытая в языке балета.

Сложнейшая хореография и эмоциональные образы

Постановка включает непростые классические па и виртуозные соло, которые в сочетании с динамичными ансамблевыми сценами поражают и зрителя, и ценителя танцевального искусства. Главные герои балета, Китри и Базиль, создают яркие образы, полные энергии и страсти, что делает спектакль интересным для зрителей всех возрастов.

Работа Михаила Мессерера

Хореографическая редакция Михаила Мессерера освежает классическую постановку, привнося в нее элементы, которые делают «Дон Кихота» еще более эффектным и выразительным. Балетмейстер сохраняет верность традициям, при этом усиливая драматические моменты и добавляя современную гибкость постановке.

Роскошь декораций и костюмов

Великолепные декорации и роскошные костюмы переносят зрителей в солнечную Испанию: на площадях города, в тавернах и на красочных уличных праздниках разворачиваются головокружительные сцены, где каждый танец — это настоящее произведение искусства.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Новосибирск, 26 июля
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
17:00 от 7500 ₽
Новосибирск, 29 октября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот

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