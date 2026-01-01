«Дон Кихот» в исполнении театра «Русский балет»

Новая версия классики

Московский государственный театр «Русский балет» представляет обновленную версию балета Людвига Минкуса «Дон Кихот». Эта постановка является результатом работы народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, который когда-то сам блистательно исполнял партию цирюльника Базиля на сцене Большого театра. Под руководством Гордеева, классическая хореография, созданная Мариусом Петипа и Александром Горским, получила новое дыхание.

Новые интерпретации и обновления

Гордеев сохранил все лучшие традиции хореографического наследия, но добавил свежие элементы, которые сделали спектакль динамичнее и более понятным. В музыкальную часть постановки вошли фрагменты, которые ранее не звучали в партитуре «Дон Кихота». Нотный материал для новой редакции предоставлено венским обществом Людвига Минкуса.

Обогащение сюжета и персонажей

Главные герои, Дон Кихот и Санчо Панса, теперь не просто комедийно-драматические персонажи — они обрели танцевальные партии. В спектакле появятся новые персонажи, такие как Алонсо Кихано (молодой Дон Кихот), монахиня Жуанна и племянница Дон Кихота. Зрители смогут насладиться дуэтными фрагментами, вариациями Алонсо Кихано в испанском стиле и другими виртуозными соло главных героев, которые стали исключительным авторством Гордеева.

Праздник в театре

По словам художественного руководителя театра Вячеслава Гордеева, «Дон Кихот» — это настоящий балет-праздник, который соединяет изящную веселую музыку, сложнейшую хореографическую технику, красочные декорации и яркие костюмы. Спектакль наполнен любовью, юмором и весельем, обещая зрителям заряд позитивных эмоций и отличное настроение.

Оригинальное оформление

Эксклюзивность нового «Дон Кихота» театра «Русский балет» подчеркнута оригинальным оформлением известных театральных художников: Игоря Нежного (декорации) и Татьяны Тулубьевой (костюмы). Декорации и костюмы поражают своей красотой и изысканностью, что обязательно удивит даже самых искушенных театралов.