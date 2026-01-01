Новая версия классики
Московский государственный театр «Русский балет» представляет обновленную версию балета Людвига Минкуса «Дон Кихот». Эта постановка является результатом работы народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, который когда-то сам блистательно исполнял партию цирюльника Базиля на сцене Большого театра. Под руководством Гордеева, классическая хореография, созданная Мариусом Петипа и Александром Горским, получила новое дыхание.
Новые интерпретации и обновления
Гордеев сохранил все лучшие традиции хореографического наследия, но добавил свежие элементы, которые сделали спектакль динамичнее и более понятным. В музыкальную часть постановки вошли фрагменты, которые ранее не звучали в партитуре «Дон Кихота». Нотный материал для новой редакции предоставлено венским обществом Людвига Минкуса.
Обогащение сюжета и персонажей
Главные герои, Дон Кихот и Санчо Панса, теперь не просто комедийно-драматические персонажи — они обрели танцевальные партии. В спектакле появятся новые персонажи, такие как Алонсо Кихано (молодой Дон Кихот), монахиня Жуанна и племянница Дон Кихота. Зрители смогут насладиться дуэтными фрагментами, вариациями Алонсо Кихано в испанском стиле и другими виртуозными соло главных героев, которые стали исключительным авторством Гордеева.
Праздник в театре
По словам художественного руководителя театра Вячеслава Гордеева, «Дон Кихот» — это настоящий балет-праздник, который соединяет изящную веселую музыку, сложнейшую хореографическую технику, красочные декорации и яркие костюмы. Спектакль наполнен любовью, юмором и весельем, обещая зрителям заряд позитивных эмоций и отличное настроение.
Оригинальное оформление
Эксклюзивность нового «Дон Кихота» театра «Русский балет» подчеркнута оригинальным оформлением известных театральных художников: Игоря Нежного (декорации) и Татьяны Тулубьевой (костюмы). Декорации и костюмы поражают своей красотой и изысканностью, что обязательно удивит даже самых искушенных театралов.