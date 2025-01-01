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Дон Кихот
Киноафиша Дон Кихот

Спектакль Дон Кихот

Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Дон Кихот» в Молодёжном театре на Фонтанке

«Дон Кихот» — это спектакль, который переносит нас в мир поэзии и фантазии, рассказывая о неприкаянном рыцаре, стремящемся уйти от обыденности и войти в мир мечты. Под руководством режиссёра Семёна Спивака, спектакль исследует столкновение идеалистичного восприятия мира с жестокой реальностью.

Сюжет и исполнение

Дон Кихот в исполнении Андрея Шимко предстает не как традиционный, обветшалый старик, а как обаятельный и энергичный мечтатель. Этот Дон Кихот полон жизни и энтузиазма, и его мечты и стремления вызывают у зрителей не только смех, но и глубокое сочувствие. Спивак и Шимко стремятся раскрыть в герое его душевную искренность и доброту, противопоставляя их прагматизму и реалистичному восприятию окружающего мира.

Тематика и стилистика

Спектакль затрагивает тему борьбы между наивностью художника и прагматичной действительностью. В «Дон Кихоте» мы видим, как мечты и фантазии могут сталкиваться с суровой реальностью, и как важно сохранять веру в идеалы, несмотря на трудности. В этом жизнеутверждающем спектакле, насыщенном юмором и теплотой, Семён Спивак создаёт мир, далёкий от мрачного реализма, предлагая зрителям погружение в светлую и оптимистичную атмосферу.

«Дон Кихот» в Молодёжном театре на Фонтанке — это праздник для тех, кто ценит доброту, юмор и вечные идеалы. Спектакль напомнит зрителям о значении мечты и человечности, привнося в их жизни частичку радости и вдохновения.

Режиссер
Семен Спивак
В ролях
Андрей Шимко
Надежда Рязанцева
Татьяна Григорьева
Роман Нечаев
Евгений Клубов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
19:00 от 400 ₽

Фотографии

Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот Дон Кихот

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